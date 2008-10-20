Ющенко: завтра увидим, кто на самом деле заботится об украинских интересах

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что завтра общество увидит, кто на самом деле заботится об украинских интересах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в заявлении для прессы.

Президент отметил, что ему досадно констатировать, что указ о проведении досрочных выборов сегодня не выполнен.

«Не выполнен премьер-министром и правительством. Убежден, что попытка сорвать проведение парламентских выборов – это не работа на стабилизацию ситуации в Украине, как политическую так и экономическую», - сказал Президент.

Он в очередной раз подчеркнул, что к роспуску парламента привели непосредственно действия БЮТ, который с 2 сентября начал совместное голосование с Партией регионов.

«Те шаги, тот шабаш, которые происходили в украинском парламенте, конечно довели политическую ситуацию в ВР до абсурда, исчерпался лимит доверия. Ни одна конфигурация, которая была возможна в парламенте, не обеспечивала необходимых 226 депутатов», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Именно поэтому, по его словам, единственным конституционным законным шагом было провозглашение демократических выборов. Он в очередной раз назвал деструктивной политикой действия БЮТ по блокированию избирательного процесса.

«Хотя за такой политикой стоит такая уважаемая политическая сила, как БЮТ, это не украшает такое поведение, которое идет не в интересах стабилизации политической ситуации в Украине», - сказал Президент, отметив, что ему трудно комментировать такую логику поведения.

Именно учитывая это, объяснил Президент, он и принял решение перенести выборы на 14 декабря.

Президент отметил, что за два дня, на которые возобновляется работа парламента, ВР должна внести изменения в государственный бюджет 2008 года.

В частности, это касается и антикризисных мер и внесения изменений по финансированию избирательной кампании.

Также Президент надеется, что парламент примет законопроекты, рассмотренные сегодня СНБО по антикризисным мерам.

В.ЮЩЕНКО прогнозирует, что будет чрезвычайно сложно найти поддержку всех политических сил по этим десяти антикризисным законам.

«Мы исходим из того, что закон о стабилизационном фонде могли бы поддержать все здоровые силы парламента, закон о гарантировании вкладов населения также могли бы поддержать все политические силы парламента. Остальные законопроекты, которые касаются антикризисного пакета, я предложил политическим силам сегодня и завтра вместе обсудить, провести соответствующие консультации и определить, какую часть антикризисного пакета политические силы парламента могут поддержать», - сказал Президент.

Он назвал очень важным для нормализации работы парламента то, чтобы прекратилось блокирование парламентской трибуны.

«Завтра покажет, кто заботится об урегулировании всех чувствительных и острых моментов, нужных для урегулирования как политического, так и экономического кризиса», - сказал Президент.

Он подчеркнул, что чрезвычайно важно, чтобы завтрашний день в парламенте начался с нормальной работы. И чтобы были приняты необходимые решения для стабилизации как политической, так и экономической ситуации.

В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что шанс, который имеет Украина по урегулированию экономического и политического кризиса, будет в полной мере реализован в парламенте.

«Говоря о политическом кризисе, я убежден, что нам нужно действовать так, как требует закон, как требует Конституция – это лучший правовой ответ, чтобы стабилизировать политическую ситуацию в стране», - сказал Президент, отметив, что это лучший путь для достижения договоренностей.

«Те политические силы, которые хотят политической стабилизации, должны работать в рамках закона, в рамках Конституции, которая предусматривает демократический механизм урегулирования такого рода кризисов, которые начались в парламенте в сентябре месяце», - сказал Президент, выразив надежду, что украинский избиратель сделает правильный выбор в отношении той или другой политической силы.