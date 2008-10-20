Янукович: очередная авантюра Тимошенко на меня не повлияла

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ называет «очередным трюком» инициативу премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО о создании антикризисной коалиции и переформатировании правительства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня журналистам в Одессе.

«Это очередной трюк, и больше ничего. А сейчас за этот год работы нужно не коалицию создавать, а нести ответственность за то, что натворили в стране. Вот такую инициативу нужно проявлять сегодня ТИМОШЕНКО», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом лидер Партии регионов обратил внимание на тот факт, что еще недавно премьер-министр говорила об отсутствии кризиса в стране. «А через два дня уже у нее кризис, и нужно, чтобы кто-то ей помогал в правительстве», - добавил он.

Отвечая на вопрос, почему В.ЯНУКОВИЧ не принял приглашение премьер-министра обсудить в понедельник в парламенте такую идею, лидер Партии регионов сказал: «Эта очередная авантюра на меня не повлияла».

В то же время В.ЯНУКОВИЧ убежден, что Верховная Рада должна работать до выборов нового состава парламента. «Я думаю, парламент должен работать практически до выборов нового парламента», - отметил он. По его словам, сейчас необходимо принять все законы для стабилизации ситуации в стране и для того, чтобы «как можно быстрее провести выборы».