США отказались признавать решение России о запрете деятельности Меджлиса

Об этом говорится в заявлении представителя Госдепартамента США Марка Тонера, опубликованном на сайте ведомства.

"США не признают легитимность решения Верховного Суда РФ запретить орган самоуправления крымских татар - Меджлиса. Мы отвергаем характеристику меджлиса как организации "экстремистов", и осуждаем прекращение работы этого демократического института", - говорится в документе.

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В Госдепе также заявили, что "Россия продолжает практику произвольных арестов крымских татар, похищения людей, политически мотивированных преследований, ограничения свободы передвижения и рейдов полиции по их домам и мечетям". "Мы призываем Россию немедленно прекратить эти неприемлемые практики", - призвал представитель Госдепа.

Тонер также заявил, что США не признают присоединение Крыма к России. "Наши связанные с Крымом санкции останутся в силе, пока Москва не вернет контроль над Крымом Украине", - резюмировал Тонер.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля 2016 года подконтрольный РФ так называемый "Верховный суд Крыма" признал Меджлис крымскотатарского народа экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ.

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Минюст РФ также включил Меджлис крымских татар в перечень организаций, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности.

29 сентября Верховный суд РФ признал законным запрет Меджлиса крымскотатарского народа во временно оккупированном Крыму.

В Крымской правозащитной группе заявили, что применение к Меджлису крымскотатарского народа норм "антиэкстремистского" законодательства России грозит уголовным преследованием не только членам организации, но и другим представителям крымскотатарского народа.