В НАБУ заявляют об отсутствии оснований для пересмотра подследственности преступлений

Как отмечается в заявлении Бюро, обнародованном на его сайте, идея ревизовать Уголовный процессуальный кодекс Украины в части предоставления генеральному прокурору права определять подследственность преступлений «снизит эффективность борьбы с коррупцией и может навредить международному имиджу Украины».

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В НАБУ отмечают, что действующее законодательство четко оговаривает, какие правонарушения должно расследовать Бюро. «Предложенные вероятные изменения в УПК Украины, освещенные в средствах массовой информации со ссылкой на генерального прокурора, вместо слаженной работы правоохранительных органов по разоблачению фактов коррупции, могут привести к хаосу», - убеждены в ведомстве.

Там объяснили, что сейчас, если оперативные подразделения любого правоохранительного органа обнаруживают признаки правонарушения, они обязаны направить соответствующие материалы в тот правоохранительный орган, к которому по подследственности (согласно ст. 216 УПК) относится совершенное преступление. «Отказ от этого четкого правила в пользу декларируемой идеи позволит оперативным подразделениям всех правоохранительных органов (ГПУ, Национальной полиции, Государственной фискальной службы, СБУ) направлять материалы о задокументированных преступлениях, расследование которых относится к компетенции НАБУ, на собственное усмотрение в зависимости от взаимоотношений с определенными следственными подразделениями, пренебрегая требованиями подследственности», - убеждены в НАБУ.

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Как отметил директор Бюро Артем Сытник, «это приведет к тому, что правоохранительные органы вместо того, чтобы делать свое дело, будут заниматься тем, что будут активно регистрировать уголовные производства в отношении министров и губернаторов (что является подследственности НАБУ) ради пиара».

В ведомстве подчеркивают, что такой подход подрывает базовые основы функционирования Бюро, одной из которых является его независимость.

Как сообщал УНИАН, 28 сентября генеральный прокурор Юрий Луценко предложил изменить законодательство, чтобы прекратить споры о подследственности тех или иных дел. «В стране так много преступности, что отдавать исключительное право (бороться) с высокопоставленной преступностью одному небольшому правоохранительному органу неэффективно. Мы ни на йоту не уменьшаем полномочий НАБУ и САП. Если на такие же должностные лица выходят полиция, фискалы, СБУ, прокуроры, то эти дела по решению генпрокурора могут оставаться в этих органах. При этом НАБУ как имела, так и имеет право любое из этих дел истребовать к себе», - сказал он на пресс-конференции.

По словам Луценко, нынешние дебаты, кто должен расследовать то или иное дело, идут на пользу только адвокатам коррупционеров. Поэтому нужны некоторые уточнения в закон, чтобы облегчить «облавы на преступный мир».

Как сообщалось, НАБУ неоднократно обвиняло ГПУ в посягательстве на подследственность коррупционных преступлений, совершенных высшими должностными лицами.