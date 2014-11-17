В России запретили "Правый сектор"
13:49, 17 ноября 2014Мир
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Верховный суд РФ признал «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА и «Тризуб» экстремистскими и запретил их деятельность на территории России.
Верховный суд РФ запретил деятельность «Правого сектора», УНА-УНСО и «Тризуба» / supcourt.ru
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, такое решение было обнародовано сегодня.
«Признать Украинскую национальную ассамблею - Украинскую народную самооборону (УНА-УНСО),«Правый сектор», Украинскую повстанческую армию (УПА) и «Тризуб» имени Степана Бандеры экстремистскими и запретить их деятельность на территории Российский Федерации», - огласил судья.
По его словам, это решение может быть обжаловано в течение месяца в коллегии Верховного суда РФ.
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