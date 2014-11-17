В России запретили "Правый сектор"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, такое решение было обнародовано сегодня.

«Признать Украинскую национальную ассамблею - Украинскую народную самооборону (УНА-УНСО),«Правый сектор», Украинскую повстанческую армию (УПА) и «Тризуб» имени Степана Бандеры экстремистскими и запретить их деятельность на территории Российский Федерации», - огласил судья.

По его словам, это решение может быть обжаловано в течение месяца в коллегии Верховного суда РФ.

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