Кремль: Меркель и Путин согласовали контакты в "нормандском формате"

Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом шла речь в ходе телефонного разговора Меркель и Путина.

Отмечается, что стороны продолжили обсуждение украинской проблематики «в русле активизации работы по всеобъемлющему выполнению минских договоренностей от 12 февраля 2015 года».

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«Подчеркнута целесообразность синхронизации усилий в сфере безопасности и по политическим аспектам урегулирования. В этом контексте дана позитивная оценка подписанному в рамках Контактной группы в Минске соглашению о разведении сил и средств на линии соприкосновения в трех пилотных точках, а также роли Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в обеспечении соблюдения режима перемирия», - сказано в сообщении.

«Обратив внимание на принятое недавно руководителями Донбасса решение об одностороннем прекращении огня, президент России выразил надежду, что украинская сторона в свою очередь воздержится от вооруженных провокаций в зоне конфликта и предпримет, наконец, реальные шаги по выполнению своих политических обязательств. В частности, речь идет об осуществлении амнистии и конституционной реформы, предоставлении Донбассу законодательно закрепленного на постоянной основе особого статуса, проведении местных выборов», - утверждает пресс-служба Кремля.

Также отмечается, что согласован график дальнейших контактов в «нормандском формате» на различных уровнях.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро заявил, что главы МИД Украины, Франции и Германии готовят саммит в «нормандском формате» на высшем уровне.

15 сентября в Кремле заявили, что встреча в «нормандском формате» на высшем уровне может состояться только тогда, когда будут «реальные вопросы» для обсуждения.

23 сентября заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявил о наличии консенсуса по вопросу проведения следующего саммита «нормандской четверки».