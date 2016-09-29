Порошенко о решении Верховного суда РФ по запрету Меджлиса: "Дело Сталина живет"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время выступления на траурной церемонии памяти жертв Бабьего Яра.

Читайте такжеМИД о решении Верховного суда России о "запрете" Меджлиса: "РФ применяет сталинские методы"

«Именно сегодня Верховный суд РФ принял ксенофобское решение о запрете Меджлиса - дело Сталина живет», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля 2016 года подконтрольный РФ так называемый «Верховный суд Крыма» признал Меджлис крымскотатарского народа экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ.

Иск подала так называемый «прокурор Крыма» Наталья Поклонская в феврале 2016 года. По ее мнению, организация крымских татар настроена на антироссийскую деятельность.

Минюст РФ включил Меджлис в перечень организаций, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности.

В Крымской правозащитной группе заявили, что применение к Меджлису норм «антиэкстремистского» законодательства России грозит уголовными преследованиями не только членам организации, но и другим представителям крымскотатарского народа.

Сегодня, 29 сентября, Верховный суд РФ признал законным запрет Меджлиса крымскотатарского народа во временно оккупированном Крыму.