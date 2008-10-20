В ПР и Нашей Украине отреагировали на предложение Тимошенко

Сегодня должно состояться заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины на котором будет рассмотрен план минимизации влияния мирового финансового кризиса на экономику Украины. А накануне премьер-министр Юлия Тимошенко предложила создать коалицию защиты от мирового финансового кризиса при участии всех фракций парламента и переформировать на ее основе правительство.

Предложение Юлии Тимошенконе вызвало особого энтузиазма у депутатов из других парламентских фракций. Представитель Партии регионов, экономист-международник Алексей Плотников отметил: «Приятно, что наконец премьер признала существование финансового кризиса. Даже на протяжении сентября и начала октября были заверения, что это где-то там в мире кризис, в Украине все в порядке. Что касается всего прочего – это стремление остаться у власти. Это стремление любой ценой отменить выборы с тем, чтобы работало именно это правительство, именно этого премьер-министра. Я не увидел ничего в этом заявлении нового».

Ничего нового в заявлении Юлии Тимошенко не услышала и ее бывшая коллега по демократической коалиции, экономист из «Нашей Украины Ксения Ляпина: «Это обстоятельства, о которых всем нам известно. Новое лишь то, что Юлия Владимировна предлагает создать мега-, суперкоалицию такую, какую-то огромную. Только я не поняла, кого она предлагает премьер-министром такого мега-, супер- антикризисного правительства. Есть логика в тех высказываниях, которые она говорит, что во время кризиса правительство, как никогда следует быть трезвомыслящим. В таком случае просто нужно его абсолютно сменить, и должен быть какой-то премьер, который не будет участником следующих выборов».

Пока не известно, прислушаются ли руководители парламента к предложению премьера собраться сегодня в 12 часов в Верховной Раде. Зато в 15 часов соберется на заседание Совет национальной безопасности и обороны Украины. Очевидно, что там Юлия Тимошенко и получит ответ на свои инициативы.

Радио Свобода