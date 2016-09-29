Президент поддержал увеличение финансирования оборонных ведомств в 2016 году

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны, Кабинету министров поручается увеличить расходы на нужды национальной безопасности и обороны Украины в 2016 году.

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Правительство должно в недельный срок внести на рассмотрение Верховной Рады проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2016 год», предусмотрев увеличение расходов из общего фонда государственного бюджета для Министерства обороны Украины на 3 млрд 800 млн грн, Главного управления разведки Министерства обороны - на 175 млн грн, Национальной полиции Украины - на 2 млрд 4 млн 8 тыс. грн, Государственной пограничной службы - на 782,7 млн грн, Службы безопасности Украины - на 128,5 млн грн, Государственной специальной службы транспорта - на 5,4 млн грн, Управления государственной охраны Украины - на 51 млн грн.

В 2016 году также должно быть обеспечено финансирование из общего фонда госбюджета на выполнение государственных целевых программ реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса, разработку, освоение и внедрение новых технологий, наращивание имеющихся производственных мощностей для изготовления продукции оборонного назначения, в том числе подготовку производства ракетного вооружения, путем перераспределения расходов в пределах общего объема бюджетных назначений Государственному космическому агентству Украины в объеме 300,0 млн грн, Министерству экономического развития и торговли Украины - в объеме 263,0 млн грн.