Янукович хочет подумать о президентстве сидя в кресле премьера

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ рассчитывает после досрочных парламентских выборов занять должность премьер-министра Украины.

Об этом он сказал в интервью телеканалу «Интер».

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что Партия регионов ставит для себя цель, «как профессионалы принимать активнейшее участие в развитии нашей страны».

На уточняющий вопрос, не исключает ли он, что может вернуться в правительство на должность премьер-министра Украины, В.ЯНУКОВИЧ ответил: «мы рассчитываем на то, что это так произойдет». По его словам, Партия регионов будет убеждать людей прийти на выборы и проголосовать. На вопрос, станет ли победа на парламентских выборах фундаментом для победы В.ЯНУКОВИЧА на будущих президентских выборах, он отметил, что об этом еще не время говорить. Он заметил, что главная цель на сегодняшний день - это выход Украины из кризиса. «Я никогда не забегаю вперед», подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ и добавил: «я никогда не боялся брать на себя ответственность в своей жизни, если придет время и нужно будет определяться». В.ЯНУКОВИЧ также отметил, что подойдет к данному вопросу ответственно. «Я к нему приду ответственно, но это время еще не наступило», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.