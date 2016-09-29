Рада провалила первое же голосование за увольнение судьи

11:02, 29 сентября 2016
Политика
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Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления об увольнении судьи (№3581).

УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, за данный проект постановления проголосовали 160 народных депутатов из 283, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, от "Оппозиционного блока" и группы "Видродження" ни один депутат не проголосовал в поддержку проекта постановления, а от группы "Воля народа" проголосовали только два депутата, от фракции "Радикальной партии" - один.

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Данным проектом постановления предусматривалось, в соответствии с пунктом 5 части 5 статьи 126 Конституции Украины, уволить Наталью Овчаренко с должности судьи Кировского районного суда города Днепропетровска (г. Днепр -УНИАН) в связи с нарушением присяги судьи.

Самой Овчаренко во время рассмотрения вопроса в сессионном зале не было.

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