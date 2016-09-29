Рада сегодня на внеочередном заседании рассмотрит увольнение судей (прямая трансляция)

В повестке дня заседания Рады стоит только один вопрос – увольнение судей.

Начало работы Верховной Рады запланировано на 10 утра.

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Ранее президент Украины Петр Порошенко обратился к председателю Верховной Рады Андрею Парубию с призывом созвать до 30 сентября внеочередное заседание парламента, чтобы уволить судей за нарушение присяги.

Как сообщал УНИАН, 20 судей, рекомендованных Высшим Советом юстиции к увольнению за нарушение присяги, могут избежать ответственности, если Верховная Рада не примет соответствующее решение до 30 сентября включительно.

Текущая неделя является не пленарной, депутаты соберутся на пленарное заседание 4 октября, во вторник.