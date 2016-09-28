Отчет по катастрофе МН17 указывает на непосредственную причастность России к уничтожению самолета - МИД

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Министерства иностранных дел Украины.

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В МИД подчеркивают, что новый и крайне важный элемент сегодняшнего доклада - информация о маршруте, которым оружие попало из России на территорию Украины и было вывезено в обратном направлении через контролируемый только россиянами и их боевиками участок украинско-российской границы.

«Это еще раз указывает на непосредственную причастность государства-агрессора к сбитию самолета»,- подчеркнули в МИД.

В министерстве отметили, что обнародование предварительных результатов работы Совместной группы по расследованию катастрофы самолета «Малазийских авиалиний» МН17 положило конец попыткам России дискредитировать деятельность этой группы.

«Расследование в отношении конкретных подозреваемых, цепи подчиненности и передачи команд продолжается с тем, чтобы уже в ближайшее время передать дело на рассмотрение надлежащей судебной инстанции», - говорится в заявлении.

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В МИД подчеркивают важность того, что предварительные результаты уголовного расследования подтвердили выводы технического отчета, который был обнародован в октябре прошлого года Советом по безопасности на транспорте Королевства Нидерланды, а именно - падение самолета было вызвано взрывом боевой части, установленной на ракете, выпущенной зенитно-ракетным комплексом «Бук».

«При этом в ходе уголовного расследования были рассмотрены и отвергнуты все остальные возможные версии причины этой ужасной трагедии», - говорится в заявлении.

Кроме того, МИД призывает все страны активно сотрудничать в рамках уголовного расследования и ожидает, что Россия под давлением международного сообщества наконец начнет выполнять резолюцию Совета безопасности ООН 2166 (относительно привлечения к ответственности виновных в катастрофе «Боинга» - УНИАН) и свои международные обязательства.

В заявлении также отмечается, что наиболее эффективным было бы создание международного трибунала под эгидой СБ ООН.

«Несмотря на широкую международную поддержку этой идеи, Россия стала в свое время единственной страной, которая ветировала резолюцию СБ ООН о создании такого трибунала. В связи с этим государства, следственные органы которых принимают участие в расследовании, продолжают работу по определению механизма привлечения виновных в катастрофе к ответственности», - подчеркнули в украинском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД заверили, что Украина вместе с четырьмя другими заинтересованными странами и в дальнейшем продолжит оказывать всестороннюю поддержку Совместной следственной группе и будет делать все возможное для содействия уголовному расследованию.

Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территорией Донецкой области.

Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук».

Совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом «Бук», ввезенным в Украину из России, с подконтрольной боевикам территории Донбасса.

Также Совместная следственная группа установила около 100 человек, причастных к сбитию самолета.