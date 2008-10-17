Кабмин утвердил новый порядок закупок вместо отмененного через КС

Правительство утвердило новый порядок закупок товаров и услуг за бюджетные средства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции после внеочередного заседания правительства.

«Это практически возвращение тендерных прозрачных процедур на все закупки после того, как Конституционный Суд отменил подобные решения», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что при утверждении нового положения о госзакупках правительство учло предложения Конституционного Суда и всех ветвей власти.

«Мы сегодня утвердили постановление, которое не позволяет использовать государственные средства для нечестных закупок», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, КС 16 октября обнародовал решение, которым признано не соответствующим Основному Закону постановление правительства «Об осуществлении закупок товаров, работ и услуг за государственные средства».