Кабмин утвердил новый порядок закупок вместо отмененного через КС
Об этом сообщила премьер-министр
Правительство утвердило новый порядок закупок товаров и услуг за бюджетные средства.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции после внеочередного заседания правительства.
«Это практически возвращение тендерных прозрачных процедур на все закупки после того, как Конституционный Суд отменил подобные решения», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Премьер-министр подчеркнула, что при утверждении нового положения о госзакупках правительство учло предложения Конституционного Суда и всех ветвей власти.
«Мы сегодня утвердили постановление, которое не позволяет использовать государственные средства для нечестных закупок», - добавила она.
Как сообщал УНИАН, КС 16 октября обнародовал решение, которым признано не соответствующим Основному Закону постановление правительства «Об осуществлении закупок товаров, работ и услуг за государственные средства».