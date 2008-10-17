Меджлис: Украинское государство ведет двойственную политику

Политика украинского государства по отношению к проблемам крымских татар является двойственной, считает первый заместитель председателя Меджлиса крымских татар Рефат ЧУБАРОВ.

"С одной стороны, государство в определенной мере помогает обустройству тех, кто возвратился на свою Родину, с другой, - не принимаются законы, направленные на восстановление прав крымско-татарского народа", - заявил Р.ЧУБАРОВ на встрече с канадскими дипломатами, сообщили УНИАН в пресс-службе Меджлиса.

При этом, Р.ЧУБАРОВ заявил, что "у значительной части украинского политикума сохраняются негативные стереотипы" по отношению к крымским татарам. "Они (политики – УНИАН) не хотят осознавать, что идет процесс возвращения целостного народа", - подчеркнул первый заместитель председателя Меджлиса крымских татар. При этом он добавил, что "сегодня за пределами Крыма продолжают находиться более 100 тысяч наших соотечественников, из них около 65 тысяч - в Центральной Азии". "Но отсутствие экономической возможности многим закрывает дорогу в Крым", - сказал Р.ЧУБАРОВ.

Канадские дипломаты со своей стороны сообщили, что одной из целей их посещения Крымского полуострова, является, в том числе, подготовка официального визита в Крым Чрезвычайного и Полномочного посла Канады в Украине Эндрю РОБИНСОНА. "Ознакомившись с кругом интересующих нас проблем, касающихся крымско-татарского народа, мы изложим все в специальном отчете, который будет использован господином послом в ходе его встречи с руководством Меджлиса крымско-татарского народа", - цитирует пресс-служба Меджлиса канадских дипломатов.