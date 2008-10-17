В ЦИК обеспокоены: где деньги на 138 выборов?

Центральная избирательная комиссия обеспокоена нерешенностью вопросов финансирования внеочередных местных выборов, назначенных Верховной Радой на 30 ноября 2008 года.

Как сообщили УНИАН в отделе взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии, этот вопрос сегодня обсуждался на очередном заседании Центральной избирательной комиссии, которое провел председатель ЦИК Владимир ШАПОВАЛ.

Протокольным решением Комиссия одобрила обращение к Президенту Украины, Верховной Раде и Кабинету министров относительно финансирования подготовки и проведения внеочередных местных выборов, назначенных парламентом в отдельных регионах Украины на 30 ноября 2008 года.

В обращении, в частности, отмечено, что постановлениями Верховной Рады Украины на 30 ноября 2008 года назначены внеочередные выборы сельских, поселковых, городских председателей в 138 территориальных избирательных округах.

На проведение местных выборов Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" предусмотрена субвенция из государственного бюджета местным бюджетам в сумме 14,4 млн. грн. Главным распорядителем субвенции определена Центральная избирательная комиссия.

В ЦИК напоминают, что 25 мая и 1 июня 2008 года в отдельных регионах Украины были проведены внеочередные местные выборы, назначенные Верховной Радой на эти даты, и в ходе их организации и проведения выделенные средства были использованы в полном объеме.

В связи с назначением на 30 ноября ряда внеочередных местных выборов Центральная избирательная комиссия письмами от 15 сентября 2008 года № 21-39-1590 и от 22 сентября 2008 года № 21-39-1633 предоставила Министерству финансов Украины предложения относительно расходов, необходимых для проведения этих выборов. ЦИК также обращает внимание, что в Верховной Раде Украины зарегистрирован ряд законопроектов о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины", в частности, в части финансирования местных выборов. Однако решение по ним на сегодняшний дено не принято.

Центральная избирательная комиссия выражает обеспокоенность на этот счет и отмечает, что отсутствие средств ставит под угрозу подготовку и проведение назначенных парламентом внеочередных местных выборов, реализацию избирательных прав граждан Украины.

Как сообщал УНИАН, 15 октября на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам государственного строительства и местного самоуправления было принято решение обратиться с просьбой к Комитету ВР по вопросам бюджета рассмотреть и подать на заседание парламента проект закона о внесении изменений в государственный бюджет на 2008 год относительно финансирования внеочередных местных выборов.

Председатель комитета, народный депутат Александр ОМЕЛЬЧЕНКО, в частности, отметил, что 23 сентября председателю ВР Арсению ЯЦЕНЮКУ поступило письмо от председателя ЦИК В.ШАПОВАЛА, в котором речь идет о сложности проведения внеочередных местных выборов в связи с отсутствием финансирования.

Кроме того, А.ОМЕЛЬЧЕНКО сообщил, что в ВР с аналогичной проблемой обратился и ряд местных территориальных избирательных комиссий.

Во время заседания комитета член ЦИК Александр ШЕЛЕСТОВ отметил, что проведению внеочередных местных выборов 30 ноября ничто не будет угрожать, если до 25 октября они будут профинансированы. Он пояснил это тем, что 25 октября должна быть начислена заработная плата членам избирательных комиссий.

«Но без внесения изменений в государственный бюджет следствием станет фактическая невозможность проведения выборов в 138 населенных пунктах», - сказал член ЦИК.