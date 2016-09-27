Деканоидзе заявила о намерении публиковать просьбы к ней чиновников "решить вопросы"
12:31, 27 сентября 2016Политика
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Глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе обещает публиковать обращения определенных лиц к ней с просьбой сделать ту или иную поблажку.
Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в комментарии журналистам во время запуска учебного центра для подготовки следователей и участковых для Киевской области.
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“Я публично буду публиковать, кто будет просить пойти на какую-нибудь поблажку. Именно это я буду делать”, - сказала Деканоидзе.
При этом глава Нацполиции подчеркнула, что изменения в государстве должны начинаться с изменений вверху, то есть с чиновников.
По словам Деканоидзе, к сожалению, сегодня многие из чиновников стремится жить по-старому, “решая вопросы”.
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