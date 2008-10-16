Ющенко рассказал о своей первоочередной задаче

Внеочередные выборы в парламент являются конституционным способом обеспечения эффективной работы высшего законодательного органа Украины, а, следовательно, и стабильности в государстве.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, об этом глава государства Виктор ЮЩЕНКО заявил на встрече с новым Чрезвычайным и Полномочным Послом Европейской комиссии в Украине Жозе Мануэлем Пинту ТЕЙШЕЙРОЙ, который сегодня вручил верительные грамоты Президенту.

В.ЮЩЕНКО отметил, что в нынешней ситуации в стране он видит своей первоочередной задачей обеспечение внутриполитической стабильности, а работающий парламент, безусловно, является «одним из способов формирования национального прогресса, обеспечения экономической, социальной, политической динамики».

Президент в который раз отметил, что его решение о роспуске ВР удовлетворяет нормам Конституции и, фактически, стало ответом на несостоятельность политических сил парламента в предусмотренный Основным Законом срок и предложенное Президентом дополнительное время сформировать новую коалицию или подтвердить формат старой.

«Сегодня мы находимся на следующем шаге, который императивно сформирован Конституцией - это проведение досрочных выборов... Убежден, в Украине есть достаточный ресурс дать достойный, демократический, честный, европейский ответ на те вызовы, которые были порождены парламентским кризисом», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Во время встречи Президент особо отметил стратегический характер отношений Украины и Евросоюза. «Нам легко говорить о наших евроинтеграционных устремлениях, потому что это - один из ключевых приоритетов национальной политики», - сказал он, отметив «колоссальный прогресс» в развитии взаимоотношений Украины и ЕС на протяжении последних 2-3 лет.

«Сегодня мы имеем плотный план развития наших двусторонних отношений», - отметил В.ЮЩЕНКО, высоко оценив политические договоренности относительно заключения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, ряда важных интеграционных проектов, среди которых - работа над заключением соглашения об общем воздушном пространстве, начало переговоров об объединении энергетических систем, ход переговоров по созданию зоны свободной торговли.

«Знаковым интеграционным проектом», по мнению Президента, является также обеспечение аверсного режима использования нефтепровода «Одесса-Броды» по доставке каспийской нефти в страны Евросоюза.

Среди чувствительных вопросов, на которые Президент обратил внимание собеседника, – полноценная имплементация соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии. Глава государства отметил, что Украина также чрезвычайно заинтересована в помощи Еврокомиссии по урегулированию организации малого пограничного движения. По его словам, эта тема особенно актуальна сейчас в отношениях Украины с Польшей. «Мы находимся сейчас в диалоге с Еврокомиссией, чтобы решить все эти вопросы. Я рассчитываю на вашу помощь», - сказал В.ЮЩЕНКО, отметив, что речь идет об интересах миллионов людей по обе стороны границы. «Надеюсь, что и по данному вопросу мы найдем общий язык», - сказал он.

Сегодня же Президент Украины также принял верительные грамоты от Чрезвычайных и Полномочных Послов Египта, Кубы и Черногории. От Республики Куба верительные грамоты главе Украинского государства вручил Феликс Леон КАРБАЛЬО, от Арабской Республики Египет - Ясер Атеф Абдель КАДЕР, от Черногории - Желько РАДУЛОВИЧ. Глава государства провел встречи с новоназначенными послами.