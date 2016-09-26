Скандал с контрабандой: секретаря посольства Украины в Словакии уволили из МИД "за нарушение присяги"

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины - руководитель аппарата Вадим Пристайко, передает "ЕвроПравда".

"Она уволена с формулировкой "за нарушение присяги". Это связано именно с эпизодом по контрабанде. Основанием для такого вывода стали результаты служебного расследования", – рассказал он.

Отметим, следственным отделом прокуратуры Закарпатской области открыто уголовное производство "по факту злоупотребления властью или служебным положением, а также служебной подделки должностными лицами посольства Украины в Словакии МИД Украины (ч.2 ст. 364 и ч.2 ст. 366 УК Украины)".

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По словам Пристайко, в МИД нет выводов правоохранительных органов по производству.

"К сожалению, служебное расследование имеет ограниченные законом временные рамки, поэтому мы не дождались заключения правоохранительных органов. Но я очень надеюсь, что прокуратура и суд дадут надлежащую оценку действиям Оксаны Лищишин", – добавил руководитель аппарата МИД.

Как известно, 23 мая этого года муж Оксаны Лищишин в автомобиле с дипломатическими номерами пытался вывезти из страны почти 60 тысяч пачек сигарет под видом дипломатического груза.

Позже стало известно, что Сергей Лищишин совершил через границу десятки рейсов, вероятно, с контрабандой.

Сразу после инцидента Лищишин была отозвана в Киев и МИД начал служебное расследование в отношении дипломата-контрабандистки.

Позже, комментируя ситуацию с Лищишин, руководитель аппарата МИД Вадим Пристайко отметил, что "министерство чрезвычайно болезненно воспринимает удары по репутации, которые наносят нечистые на руку сотрудники. Но и прикрывать никого не собирается".