Омельченко не воспринимает указ Ющенко - у него и справка есть

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Александр ОМЕЛЬЧЕНКО (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”) планирует на будущей неделе принять участие в пленарных заседаниях ВР, поскольку считает парламент вполне полномочным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время заседания Комитета.

Также А.ОМЕЛЬЧЕНКО сообщил, что он обратился к главному бухгалтеру ВР с просьбой выдать ему справку о трудовом стаже в парламенте.

По словам А.ОМЕЛЬЧЕНКО, в справке главный бухгалтер указал, что его работа народным депутатом началась с 23 ноября 2007 года. Таким образом, по словам председателя Комитета, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не имел права до 23 ноября 2008 года издавать указ о роспуске ВР.

«Я не воспринимаю указ Президента, потому что у меня есть справка от главного бухгалтера», - сказал А.ОМЕЛЬЧЕНКО.

По его мнению, такую справку должен получить каждый народный депутат, чтобы доказать безосновательность указа главы государства.

В то же время А.ОМЕЛЬЧЕНКО заметил, что пока не намерен судиться с Президентом на этот счет, поскольку ожидает решений других судов. «Я пока не сужусь с Президентом как гражданин, я ожидаю решений других судов… Но во вторник я пойду на заседание ВР, пусть даже я там буду один», - сказал депутат.

Как сообщал УНИАН, 8 октября 2008 года Президент объявил о прекращении полномочий Верховной Рады Украины 6-го созыва и о проведении внеочередных выборов.

Парламент 6-го созыва был избран на внеочередных выборах 30 сентября 2007 года. 23 ноября 2007 года он начал работать – депутаты принесли присягу.

В статье 90 Конституции Украины указывается, что “полномочия Верховной Рады Украины, избранной на внеочередных выборах, проведенных после досрочного прекращения Президентом Украины полномочий Верховной Рады Украины предыдущего созыва, не могут быть прекращены на протяжении одного года со дня ее избрания”.