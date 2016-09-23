Турция не признает легитимность выборов в Госдуму РФ в оккупированном Крыму

«С точки зрения Турции, выборы в Госдуму РФ в Крыму не имеют законной силы»,- заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Турции Танжу Бильгич, сообщает турецкое агентство Anadolu.

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Он подчеркнул, что Анкара продолжает выступать в поддержку территориальной целостности Украины, частью которой является и Крым.

«Выборы, прошедшие в конце прошлой недели в РФ, рассматриваются нами именно с этой точки зрения. В связи с этим, результаты выборов в Крыму не являются для нас легитимными»,- отметил пресс-секретарь турецкого внешнеполитического ведомства.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября состоялись выборы в Госдуму РФ, голосование проходило и на территории временно оккупированного Крыма.

В Госдуму РФ прошли четыре партии – "Единая Россия" (54,42% голосов), КПРФ (13,52%), ЛДПР (13,28%) и "Справедливая Россия" (6,17%).

Верховная Рада Украины не признала легитимность выборов в Госдуму РФ седьмого созыва, признав их проведение нарушением Конституции и законодательства Украины, и призвала ООН, иностранные парламенты и международные организации не признавать легитимность этих выборов.