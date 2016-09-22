В ЕС призывают Верховную Раду учесть поправки общественности к закону о госслужбе
В Европейском Союзе призывают Верховную Раду Украины учесть поправки общественности к закону о государственной службе (№4370-1).
Об этом сообщает Представительство ЕС в Украине в Twitter.
"Посол Мингарелли: дельные критические замечания гражданского общества по законопроекту 4370-1 должны быть услышаны", - говорится в сообщении.
"Настоящая дискуссия относительно механизма сдержек и противовесов должна состояться в ВР", - заявил Мингарелли.
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Также украинскую общественность поддержала посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Джудит Гоф.
"Разделяю обеспокоенность гражданского общества относительно законопроекта №4370-1. Нужна система контроля и противовесов для общественного доверия к реформе государственной службы", - отметила Гоф.
Как сообщал УНИАН, эксперты общественной платформы «Реанимационный пакет реформ» призывают народных депутатов отклонить законопроект о внесении изменений в закон о государственной службе (№ 4370-1), поскольку в нем закладывается механизм узурпации власти президентом.