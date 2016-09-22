Украина вынесет на рассмотрение Генассамблеи ООН резолюцию о нарушении прав человека в Крыму – Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем выступлении в ходе общих прений Генеральной ассамблеи ООН.

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«В этом году мы хотели бы вынести этот вопрос (соблюдение прав человека в Крыму) на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН и направить соответствующий проект резолюции по ситуации в сфере прав человека на территории оккупированных Автономной Республики Крым и г. Севастополя. Эта резолюция должна стать беспристрастной оценкой ситуации в сфере прав человека на оккупированной территории, которая будет рассматриваться всей семьей ООН», - заявил Порошенко.

Он призвал все страны - члены ООН поддержать инициативу Украины.

Как сообщал УНИАН ранее, президент Украины Петр Порошенко считает, что следующий генеральный секретарь Организации Объединенных Наций должен без компромиссов выполнять Устав ООН и использовать все инструменты и средства в случае возникновения угрозы миру и безопасности.