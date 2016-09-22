Порошенко в Нью-Йорке провел переговоры с Обамой

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«У нас состоялся долгий разговор с президентом США Бараком Обамой. Мы имели возможность обсудить дальнейшие шаги по имплементации Минских договоренностей, решительные шаги по координации наших действий относительно того, чтобы мы составили «дорожную карту» реализации этих договоренностей, приоритеты безопасности компонента Минских договоренностей и место и даты реализации политических частей минского процесса», - сообщил Петр Порошенко журналистам в Нью-Йорке.

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Собеседники также обсудили поддержку США реформ в Украине.

Глава Украинского государства также сообщил о ряде других встреч с руководством США – вице-президентом США Джозефом Байденом, государственным секретарем США Джоном Керри.

Петр Порошенко напомнил, что Украина получит 1 млрд долларов кредитных гарантий.

Ранее УНИАН сообщал, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп проигнорировал предложение Петра Порошенко о встрече в ходе рабочего визита последнего в США.