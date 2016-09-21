Порошенко: Угрозу терроризма можно остановить только с помощью коллективных усилий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в своем выступлении в ходе общих прений Генеральной ассамблеи ООН.

«Щупальца терроризма распространяются на все страны, континенты, и очевидно, что такая масштабная угроза может быть эффективно сдержана только средствами коллективных усилий. В этом контексте защита важной инфраструктуры от терактов должна стать нашей главной задачей», - подчеркнул президент.

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Порошенко напомнил о трагедии сбития самолета Малайзийских авиалиний МН-17 в 2014 году.

«Нам необходимо установить эффективный механизм, чтобы достичь правосудия и привлечь к ответственности всех виновных в катастрофе», - подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что Украина поддерживает инициативу Великобритании о проведении министерского заседания Совета безопасности ООН, посвященного вопросу террористической угрозы в области авиационной безопасности.

"Мы приветствуем инициативу Соединенного королевства созвать министерское заседание Совета безопасности для обсуждения террористической угрозы в области авиабезопасности. Это должно стать мощным сигналом о том, что Совет готов решительно действовать, чтобы предотвратить будущие трагедии", - отметил Порошенко.