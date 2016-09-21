Украина и Австралия согласовали шаги для наказания лиц, виновных в сбитии самолета рейса МН17

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, встреча Порошенко с Тернбуллом состоялась во время 71-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Порошенко и Тернбулл обсудили вопросы, связанные со сбитым самолетом рейса МН17 «Малайзийских авиалиний», и скоординировали дальнейшие совместные шаги по определению оптимального международно-правового механизма для привлечения к ответственности виновных в этом террористическом акте», - сказано в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над территорией Донецкой области, которая контролируется террористической организацией «ДНР».

Погибли 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовал отчет о причинах катастрофы самолета МН17. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук».

Совместная следственная группа в составе представителей Украины, Нидерландов, Малайзии, Австралии и Бельгии по расследованию катастрофы «Боинг 777» 28 сентября представит предварительные результаты уголовного расследования в отношении сбития самолета.