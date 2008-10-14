У Балоги не поняли логику решения Кабинета Тимошенко

Кабинет министров Украины на сегодняшнем внеочередном заседании поручил Министерству финансов срочно подготовить изменения в бюджет 2008 года, которые бы предусматривали выделение средств для финансирования досрочных выборов в парламент.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.

Отвечая на вопрос, как же эти документы могут быть приняты в парламенте, если ВР распущена, А.ШЛАПАК сказал: «комментировать логику, которую я не понимаю, мне очень сложно».

А.ШЛАПАК также сообщил, что в принятом сегодня постановлении о финансировании выборов отмечено, что выделение средств для этих целей из резервного фонда Кабмина является незаконным. «Как минимум это некорректно в отношении института Президента», - подчеркнул А.ШЛАПАК.

Как сообщал УНИАН, Кабинету министров на сегодняшнем заседании не удалось принять решения о финансировании досрочных выборов из резервного фонда Кабмина.