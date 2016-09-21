Сирийские власти подтвердили падение своего самолета под Дамаском – СМИ

Военный самолет лояльных к Асаду сирийских правительственных сил разбился в пригороде Дамаска. Об этом со ссылкой на проправительственное агентство SANA пишет "ТАСС".

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По словам представителя минобороны Сирии, "боевой самолет сирийских ВВС разбился в районе Восточного Кальмуна в пригороде Дамаска".

Авария произошла якобы после задания против "Исламского государства". В ведомстве утверждают, что пилот, управлявший самолетом, выжил.

Как сообщал УНИАН, 1 августа в Сирии сбили российский военно-транспортный вертолет Ми-8. На борту вертолета находились три члена экипажа и два офицера российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии.