Правозащитники сообщили о 12 погибших в результате авиаударов РФ по району падения вертолета в Сирии

В результате авиаударов на севере Сирии после того, как Москва заявила о сбитии своего вертолета, погибли двенадцать человек. Об этом 1 августа заявили в Сирийском центре мониторинга соблюдения прав человека, со ссылкой на dpa пишет "Немецкая волна".

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Правозащитники сообщают, что среди 12 погибших были двое детей. Они были убиты в результате интенсивных российских авиаударов в районе авиабазы Абу-аз-Зухур в провинции Идлиб. Источник среди местных повстанцев сообщил, что военно-воздушные силы РФ совершили 33 атаки после сбития вертолета.

Ранее СМИ уже писали о том, что после падения Ми-8 из этого района поступало множество сообщений о бомбардировке.

Как сообщал УНИАН, 1 августа Минобороны РФ сообщило, что в провинции Идлиб в результате обстрела с земли был сбит российский военно-транспортный вертолет Ми-8, который возвращался на авиабазу Хмеймим после доставки гуманитарной помощи в город Алеппо.

На борту вертолета находились три члена экипажа и два офицера российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии. Ответственность за инцидент пока не взяла на себя ни одна группировка.

Таким образом, российская армия потеряла третий вертолет в Сирии. 24 ноября 2015 г. турецкие военные сбили российский истребитель, нарушивший воздушное пространство страны. На поиск экипажа, который катапультировался, были направлены два вертолета Ми-8, однако одна из машин попала под обстрел. Ми-8 был уничтожен огнем с территории, подконтрольной боевикам.

12 апреля в Сирии разбился российский боевой вертолет Ми-28Н «Ночной охотник», два пилота погибли. По состоянию на 19 июня Минобороны РФ подтвердило гибель 11-ти российских военнослужащих в Сирии.