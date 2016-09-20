В ЕС обещают поддерживать "все заинтересованные стороны" для реализации Минских соглашений

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания рабочей сессии четвертого заседания Парламентского комитета ассоциации Украина - Европейский Союз.

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Как отметил посол, в вопросах, касающихся конфликта на востоке Украины, конечная цель, которую отстаивает Евросоюз, заключается в том, чтобы обеспечить восстановление территориальной целостности Украины.

"Для того чтобы это произошло, мы не видим каких-либо альтернатив Минским соглашениям, и по этой причине ЕС будет поддерживать все заинтересованные стороны, привлеченные к реализации Минска, а именно "Нормандскую четверку", Трехстороннюю контактную группу и ее подгруппы, ОБСЕ", - подчеркнул посол.

"Вы можете полагаться на нас, мы сделаем все возможное", - сказал Мингарелли.