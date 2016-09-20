В ЕС обещают поддерживать "все заинтересованные стороны" для реализации Минских соглашений
Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хью Мингарелли подчеркивает, что в Европейском Союзе не видят альтернативы Минским соглашениям для восстановления территориальной целостности Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания рабочей сессии четвертого заседания Парламентского комитета ассоциации Украина - Европейский Союз.
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Как отметил посол, в вопросах, касающихся конфликта на востоке Украины, конечная цель, которую отстаивает Евросоюз, заключается в том, чтобы обеспечить восстановление территориальной целостности Украины.
"Для того чтобы это произошло, мы не видим каких-либо альтернатив Минским соглашениям, и по этой причине ЕС будет поддерживать все заинтересованные стороны, привлеченные к реализации Минска, а именно "Нормандскую четверку", Трехстороннюю контактную группу и ее подгруппы, ОБСЕ", - подчеркнул посол.
"Вы можете полагаться на нас, мы сделаем все возможное", - сказал Мингарелли.