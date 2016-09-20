Германия прокомментировала проведение выборов в Госдуму РФ в оккупированном Крыму

Как сообщает посольство ФРГ в Украине, об этом заявил посол Германии в Украине Эрнст Райхель.

"Вместе с нашими партнерами по ЕС Федеральное правительство Германии не признает незаконную с точки зрения международного права аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией, а значит не признает и проведение Россией выборов в Крыму",- отмечается в сообщении.

Посол отметил, что по этой причине Федеральное правительство не посылало наблюдателей ОБСЕ/БДИПЧ в Крым. "Совместно с нашими партнерами по ЕС Федеральное правительство безоговорочно выступает за территориальную целостность и суверенитет Украины", - подчеркнул посол.

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Как сообщал УНИАН, 18 сентября состоялись выборы в Госдуму РФ, голосование проходило и на территории временно оккупированного Крыма.

В Госдуму РФ прошли четыре партии – "Единая Россия" (54,42% голосов), КПРФ (13,52%), ЛДПР (13,28%) и "Справедливая Россия" (6,17%).

19 сентября Министерство иностранных дел Украины призвало международных партнеров не признавать результаты выборов в Госдуму РФ в части голосования на территории оккупированного Крыма.

Сегодня Верховная Рада Украины не признала легитимность выборов в Госдуму РФ седьмого созыва, признав их проведение нарушением Конституции и законодательства Украины, и призвала ООН, иностранные парламенты и международные организации не признавать легитимность этих выборов.