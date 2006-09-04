Министр юстиции благодарен Тимошенко за сегодняшнее заявление

Министр юстиции Украины Роман ЗВАРИЧ обещает изучить сегодняшнее заявление лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО относительно нелегитимности нынешнего Кабинета Министров.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам Р.ЗВАРИЧ признался, что не рассматривал этого вопроса. «Юлия Владимировна (ТИМОШЕНКО), за что я ей благодарен, находит некоторые аспекты действующего законодательства, которые наталкивают на то, что необходимо задуматься. Будем думать», - сказал министр, заметив, что не может пока комментировать это заявление, поскольку не изучил вопрос.

Он также подтвердил, что пока не написал заявление о сложении с себя полномочий народного депутата.

Р.ЗВАРИЧ отметил, что сделает это только после решения вопроса о вхождении «Нашей Украины» в парламентскую коалицию. «Пока не будет принято решение о переформатировании коалиции, я не могу представлять политическую силу, которая не входит в коалицию в коалиционном правительстве», - отметил Р.ЗВАРИЧ.

Он подчеркнул, что поскольку правительство сформировано на коалиционных принципах (каждый министр делегирован конкретной политической силой), то лишь политические силы, представленные в коалиции, имеют право быть в правительстве в лице конкретных людей, а «Наша Украина» пока не вошла в коалицию.

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что с 25 августа правительство В.ЯНУКОВИЧА утратило легитимность. По ее словам, в соответствии со статьей 120 Конституции, невозможным является совмещение депутатских полномочий с любой другой деятельностью, в частности, в органах исполнительной власти.

Также она напомнила, что согласно закону №2783-ІV «Об особенностях освобождения от должностей лиц, совмещающих депутатский мандат с другими видами деятельности», акт о назначении народного депутата на должность госслужащего теряет силу через 20 дней после его издания в случае несложения этим лицом депутатских полномочий. Как заявила Ю.ТИМОШЕНКО, 25 августа истекли 20 дней со дня назначения В.ЯНУКОВИЧА на должность премьер-министра и формирование правительства, и таким образом настоящие акты автоматически утратили силу.

* Обращение Тимошенко к Президенту и украинскому народу (полный текст)