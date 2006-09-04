Обращение Тимошенко к Президенту и украинскому народу

Обращение лидера депутатской фракции в Верховной Раде Украины «Блок Юлии Тимошенко» к Президенту Украины и украинскому народу

04 сентября 2006

Уважаемый Виктор Андреевич!

Дорогие соотечественники!

04 августа 2006 года по представлению Президента Украины Верховная Рада назначила Януковича В.Ф. на должность Премьер-министра.

В этот же день Верховной Радой Украины был назначен и персональный состав Правительства.

Прошел ровно месяц с этой трагической для истории Украины даты.

За этот месяц полностью развеяны три мифа, созданные в ходе последних выборов в Верховную Раду.

Первый миф, будто бы при Януковиче будут решены сложные социальные вопросы: отменится необоснованное повышение тарифов на газ и другие коммунальные услуги, будут существенно повышены пенсии и заработные платы, народ начнет жить лучше.

Новое правительство наоборот, отменяя льготы студентам, молодым мамам, пенсионерам, заявило, что тарифы на газ обоснованны, а бюджет на 2006 год не будет бюджетом „проедания” для народа. Это значит, что изменений с пенсиями и зарплатами не будет, а досыта есть из бюджета и впредь будет не народ, а только пришедший к власти клан Януковича.

Второй миф, который развеялся уже за первый месяц работы, будто бы клан Януковича интересует статус какого-либо языка: русского, украинского, английского. О языке они уже месяц делают противоречивые заявления и ничего не стесняются. Их интересует не язык, а только 32 млрд. гривен в бюджете на год, которые они назвали „инвестиционным” ресурсом и которые появится на их частных и корпоративных счетах в течение года. Плюс возвращение их частных теневых безналоговых зон, что несовместимо с поступлением денег в бюджет.

Третий и последний бесславно сгинувший миф, что клан Януковича будет бороться то ли против НАТО, то ли за ЕЭП. Они будут бороться исключительно за свое ежедневное меню и уже сегодня начали одновременно вступать в НАТО и в ЕЭП. Но в действительности они были и остаются лишь членами своего корпоративного клуба по интересам, а все другое, как оказалось, лишь политическая ширма для их бизнес-деятельности в политике.

Я не буду отдельно останавливаться на нарушении кланом Януковича Универсала, потому что они проигнорировали его сразу после подписания.

Все мифы, созданные на очередных выборах, разрушены.

Сколько еще времени люди, голосовавшие за Януковича, готовы терпеть над собой эксперимент?

В надежде на природный ум украинцев, Господь опять открыл путь очищения и процветания для Украины, избавления от всего темного и нецивилизованного. Выход найден.

В соответствии с частью первой статьи 120 Конституции Украины члены Кабинета Министров, руководители центральных и местных органов исполнительной власти не имеют права совмещать свою служебную деятельность с другой работой (кроме преподавательской, научной и творческой работы во внерабочее время), входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета предприятия или организации, ставящей цели получения прибыли.

В развитие этого положения Конституции, 08 июля 2005 года Верховной Радой Украины был принят и вступил в силу новый закон №2783-ІV «Об особенностях освобождения от должностей лиц, совмещающих депутатский мандат с иными видами деятельности». Данный закон был принят по инициативе Социал-демократической партии Украины (объединенной) и Партии регионов против Правительства Ющенко, но применен не был, потому что после принятия данного закона вся оранжевая команда сложила полномочия народных депутатов.

В соответствии со статьей 5 данного закона, акт о назначении лица, являющегося народным депутатом на должность, которая несовместимую с депутатским мандатом, теряет силу через двадцать календарных дней со дня его издания, если полномочия народного депутата не прекращены в установленном законом порядке.

Янукович В.Ф. назначен на должность Премьер-министра постановлением Верховной Рады Украины №77-V от 04 августа 2006 года, в то же время он является народным депутатом, избранным 25 мая этого года от Партии Регионов и, в соответствии с частью первой статьи 79 Конституции Украины, принес перед Верховной Радой присягу.

По состоянию на 04 сентября 2006 года полномочия народного депутата Януковича В.Ф. в порядке, установленном частью второй и четвертой статьи 81 Конституции Украины, не прекращены. В связи с этим можно сделать юридически корректный вывод – Янукович антиконституционнно совмещает две должности.

В связи с этим, начиная с 25 августа 2006 года постановление Верховной Рады №77-V от 04 августа 2006 года, в соответствии со статьей 5 закона «Об особенностях освобождения от должностей лиц, совмещающих депутатский мандат с иными видами деятельности» утратило силу, поскольку с момента назначения Верховной Радой народного депутата Януковича В.Ф. на должность Премьер-министра прошло больше двадцати календарных дней, а его полномочия, как народного депутата, в установленном порядке не прекращены.

Указанная норма закона является нормой прямого действия и не нуждается в никаких разъяснениях или толкованиях.

С 25 августа 2006 года Янукович В.Ф. не является легитимным Премьер-министром Украины и не имеет законных оснований выполнять полномочия Премьер-министра.

В соответствии с частью второй статьи 117 Конституции Украины акты Кабинета Министров подписывает Премьер-министр.

Поскольку постановление Верховной Рады о назначении Януковича В.Ф. с 25 августа 2006 года в законном порядке утратило силу, то есть это свершившийся юридический факт, то Янукович В.Ф. не имеет конституционных полномочий занимать эту должность и подписывать акты Кабинета Министров Украины.

По этим же основаниям утратило силу и постановление Верховной Рады о формировании состава Кабинета Министров от 04 августа 2006 года №88-V в части назначения народных депутатов Украины Азарова Н.Я. на должность Первого вице-премьер-министра, Клюева А.П. и Рыбака В.В. на должность вице-премьер-министров, Джарты В.Г., Тулуба С.Б., Тарасюка Б.И., Николаенко С.М., Рудьковского Н.Н., Павленко Ю.А., Зварича Р.М. на должности министров.

Указанные лица, начиная с 25 августа 2006 года, незаконно занимают свои должности в Правительстве Украины и незаконно осуществляют свои полномочия.

С 25 августа 2006 года любые действия или решения Януковича В.Ф. и вышеуказанных лиц от имени Правительства являются незаконными и не подлежат выполнению на территории Украины.

Ничего не изменит в существующей ситуации немедленное рассмотрение Верховной Радой, возможно даже этой ночью, заявлений о сложении депутатских полномочий Януковича В.Ф. и других народных депутатов, являющихся членами Правительства, поскольку эти постановления Верховной Рады Украины относительно их назначения утратили силу еще 25 августа 2006 года.

Ничего не даст и отмена закона №2783-ІV или принятие любого нового закона, потому что закон обратной силы не имеет.

При таких обстоятельствах есть все конституционные основания утверждать, что в Украине нет Премьер-министра и персонального состава Кабинета Министров, сформированного в порядке, определенном Конституцией Украины.

Я приветствую народ с этим выдающимся событием – с досрочным освобождением Украины от криминального клана при власти.

Призываю Президента Украины, как гаранта Конституции, немедленно прекратить незаконную деятельность нелегитимного Правительства.

Принимая во внимание, что постановление Верховной Рады о назначении Премьер-министра и частично постановление о формировании персонального состава Кабинета Министров в законном порядке утратили силу, у Президента Украины опять появились конституционные основания для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады на основании подпункта 2 части второй статьи 90 Конституции, в связи с тем, что на протяжении шестидесяти дней после отставки Кабинета Министров не сформирован персональный состав Кабинета Министров.

Теперь, слово за Президентом Украины.

Судьба дает Президенту Украины еще одну возможность спасти Украину. Надеюсь, что в этот раз Президент Украины этой возможностью воспользуется.

Юлия Тимошенко