Симоненко намекнул Морозу, что сейчас не до него

Лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО заявляет, что быстротечность избирательной кампании не дает возможности полноценно обсудить перспективы блокирования Компартии Украины с другими политическими силами.

Как сообщает пресс-служба партии, П.СИМОНЕНКО отметил, что “развитие политической ситуации сегодня не дает возможности провести необходимые согласования по данному вопросу, следовательно, он остается открытым”.

В то же время он подчеркнул, что КПУ продолжает проводить линию на сотрудничество с другими политическими силами левого направления.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября председатель СПУ А.МОРОЗ обратился к лидеру коммунистов П.СИМОНЕНКО с предложением объединить возглавляемые ими партии, а также другие политические силы левого направления в единый избирательный блок в случае проведения досрочных парламентских выборов.