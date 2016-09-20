Сегодня Рада рассмотрит непризнание 7-й Госдумы РФ и законопроекты об электронных коммуникациях (прямая трансляция)

Об этом говорится в повестке дня заседания Рады 20 сентября.

В частности, парламент должен рассмотреть три варианта проекта закона об электронных коммуникациях (№№3549, 3549-1, 3549-2), законопроекты №3643 и №3645 о внесении изменений в Бюджетный и Таможенный кодексы относительно электронных коммуникаций, проект закона №4685 об электронных доверительных услугах, №4302 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обработки информации в системах облачных вычислений.

Также в повестке дня присутствуют законопроекты №2126а об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины, №4159 о доступе к объектам строительства, транспорта, электроэнергетики с целью развития телекоммуникационных сетей и №2133а о внесении изменений в некоторые законы относительно усиления ответственности за совершенные правонарушения в сфере информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью.

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Кроме этого, предлагается рассмотреть проект постановления о непризнании Украиной легитимности выборов в Государственной Думы России седьмого созыва, их результатов и правовых последствий, и соответственно, состава, полномочий, актов и решений Госдумы седьмого созыва.

Также Рада должна рассмотреть во втором чтении законопроекты №3390 о внесении изменений в закон "О добровольном объединении территориальных общин" относительно обеспечения государственной поддержки добровольного объединения территориальных общин, а в первом - №4772 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно добровольного присоединения территориальных общин и №4773 о внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно добровольного присоединения территориальных общин.

Кроме того, планируется рассмотрение ратификации финансового соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком.

Также Рада запланировала рассмотрение десятка законопроектов, касающихся аграрной сферы, в первом чтении, и трех во втором чтении.