Европарламент не признает выборы в российскую Госдуму на территории аннексированного Крыма - спикер

Об этом заявил пресс-секретарь президента Европейского парламента Мартина Шульца Джакомо Фассино, передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе.

"Как мы неоднократно заявляли, Европейский парламент отвергает незаконную аннексию Крыма и Севастополя и тем самым не признает выборы, которые состоялись там в воскресенье", - заявил он.

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По убеждению Фассино, вчерашние выборы в Думу показали, что "полноценная, либеральная и плюралистическая демократия в России еще не реализована".

"Миссия ОБСЕ/БДИПЧ подтвердила, что, несмотря на то, что выборы прошли в целом организованно, оппозиционные партии, свободные СМИ и гражданское общество сталкиваются с многочисленными препятствиями, глубокие ограничения основных свобод остаются", - отметил спикер.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября состоялись выборы в Государственную думу Российской Федерации. Избирательная кампания и, собственно, голосование проходило в том числе и на территории временно оккупированного Крыма.

В Госдуму смогли пройти только четыре партии - «Единая Россия» (54,42% голосов), КПРФ (13,52% голосов), ЛДПР (13,28% голосов) и «Справедливая Россия» (6,17% голосов).

19 сентября Министерство иностранных дел Украины призвало международных партнеров не признавать результаты выборов в Госдуму РФ в части голосования на территории оккупированного Крымского полуострова.

Сегодня член Комитета Европарламента по вопросам иностранных дел Михаэль Галер заявил, что в Европарламенте не примут ни одного депутата Госдумы РФ, незаконно избранного на выборах во временно оккупированном Крыму.