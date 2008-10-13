Тимошенко считает, что за шубой и оливье украинцам будет не до выборов

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО уверена, что досрочные выборы в Верховную Раду не состоятся.

Об этом она заявила в интервью телеканалу «Интер» в воскресенье.

«Я знаю, что они не состоятся», - отметила она.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что выступает категорически против проведения внеочередных парламентских выборов, тем более сейчас, когда весь мир «объединяет команды», чтобы противостоять финансовому кризису.

«Когда правительства, парламенты, оппозиция и коалиция - все объединяются в других странах, и даже откладывают очередные выборы, нам сегодня категорически нельзя проводить внеочередные выборы», - заявила премьер-министр, подчеркнув, что необходимо сделать все, чтобы такие выборы не состоялись, поскольку это будет «очередной хаос».

«Выборы назначены почти на Новый год. Это, когда люди будут есть оливье с винегретом – будут считать бюллетени. Это безумие. Его необходимо остановить», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.