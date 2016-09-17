Лавров пожаловался главе МИД Франции из-за "салюта" у российского посольства в Киеве

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, об этом Лавров заявил в ходе сегодняшней телефонной беседы со своим французским коллегой.

"С нашей стороны внимание Ж.-М.Эйро было привлечено к продолжающимся актам вандализма в отношении загранучреждений России в Украине. С.В.Лавров призвал французскую сторону повлиять на Киев с целью принятия им исчерпывающих мер по обеспечению безопасности дипломатических и консульских представительств России, особенно в контексте предстоящих 18 сентября выборов в Госдуму", - говорится в сообщении российского МИДа.

Читайте такжеПосольство России в Киеве отреагировало на "нападение", направило Украине ноту протеста (видео)

Как сообщал УНИАН, 18 сентября должны состояться выборы в Госдуму РФ. Избирательная кампания продолжается и на территории Крыма, оккупированного Россией весной 2014 года. РФ заявила о намерении открыть в своих диппредставительствах в Киеве, Львове, Одессе и Харькове четыре избирательных участка.

10 сентября президент Украины Петр Порошенко поручил министру иностранных дел Павла Климкина сообщить властям РФ о невозможности проведения выборов в Госдуму на территории Украины.

МИД Украины выразил протест по поводу намерений РФ провести выборы во временно оккупированных Автономной Республике Крым и Севастополе. Также в МИД заявили, что в связи с этим проведение выборов в помещениях дипломатических и консульских представительств России невозможно.

В свою очередь в Кремле заявили, что выборы в Госдуму в диппредставительствах РФ на территории Украины состоятся, поскольку украинская власть не может их запретить, однако должна обеспечить их безопасность.

Сегодня ночью группа неизвестных атаковала российское посольство в Киеве, запустив в здание петарды и салюты.

Национальная полиция готова обеспечить правопорядок возле дипломатических учреждений России в Киеве и других городах Украины завтра, 18 сентября, во время голосования на выборах в Госдуму РФ.