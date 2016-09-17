Посольство России в Киеве отреагировало на "нападение", направило Украине ноту протеста (видео)

Об этом сообщили в диппредставительстве, передает РИА Новости.

В документе посольство требует "расследовать инцидент и обеспечить безопасность российской дипмиссии".

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Как сообщал УНИАН, сегодня ночью группа неизвестных людей атаковала российское посольство, запустив в здание петарды и салюты.

В МИД РФ уже заявили, что если информация о "нападении" на посольство РФ Киеве подтвердится, "реакция последует незамедлительно".

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман назвал хулиганством обстрел посольства России в Киеве из салютной установки.