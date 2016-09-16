Луценко и Аваков не захотели дискутировать с Лещенко о коррупции

Об этом заявила пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган в Facebook.

"Генеральный прокурор Юрий Луценко, как министр внутренних дел Арсен Аваков, отказался по моральным причинам от участия в панели "Борьба с коррупцией"..., поскольку третьим участником данной панели является народный депутат Сергей Лещенко", - написала она.

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"Говорить о борьбе с коррупцией вместе с Лещенко считаю неприличным и неприемлемым", - цитирует Луценко его пресс-секретарь.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября СМИ написали, что Лещенко приобрел квартиру площадью почти 200 кв. метров в новом доме в центре Киева.

7 сентября первый заместитель председателя Регламентного комитета Верховной Рады Павел Пинзеник заявил, что требует от НАБУ выяснить ситуацию с покупкой Лещенко элитной квартиры, поскольку "речь идет о репутации украинского парламента".

Позже сам Лещенко призвал Национальное агентство по предотвращению коррупции и НАБУ провести проверку по поводу приобретения им квартиры. Он утверждает, что деньги, уплаченные за квартиру, являются честно заработанными, а ее покупка не нарушила соответствующие требования антикоррупционного законодательства Украины.