Посольство России в Киеве укрепляет "линию обороны" накануне запрещенных в Украине выборов в Госдуму (фото)

Посольство России в Киеве накануне этой даты решило подготовиться и укрепить оборону по всему периметру, передает Страна.ua

Вдобавок к двум ажурным металлическим заборам российские дипломаты решили оградить посольство еще и сплошной металлической оградой.

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А окна закрывают стальными наружными жалюзи.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября должны состояться выборы в Госдуму РФ. Избирательная кампания продолжается и на территории Крыма, оккупированного Россией весной 2014 года.

РФ заявила о намерении открыть в своих диппредставительствах в Киеве, Львове, Одессе и Харькове четыре избирательных участка.

8 сентября Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором призвала парламенты иностранных государств, парламентские ассамблеи и международные организации воздержаться от участия в наблюдении за ходом незаконных парламентских выборов в оккупированном Крыму, а также ни при каких обстоятельствах не признавать их результаты.

10 сентября президент Украины Петр Порошенко поручил министру иностранных дел Павлу Климкину уведомить власти РФ о невозможности проведения выборов в Госдуму на территории Украины.