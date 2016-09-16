Посольство России в Киеве укрепляет "линию обороны" накануне запрещенных в Украине выборов в Госдуму (фото)
В это воскресенье, 18 сентября, в России пройдут выборы в Госдуму седьмого созыва.
Вдобавок к двум ажурным металлическим заборам российские дипломаты решили оградить посольство еще и сплошной металлической оградой.
Читайте такжеВ России отреагировали на слова Порошенко о выборах в Госдуму на территории Украины
А окна закрывают стальными наружными жалюзи.
Как сообщал УНИАН, 18 сентября должны состояться выборы в Госдуму РФ. Избирательная кампания продолжается и на территории Крыма, оккупированного Россией весной 2014 года.
РФ заявила о намерении открыть в своих диппредставительствах в Киеве, Львове, Одессе и Харькове четыре избирательных участка.
8 сентября Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором призвала парламенты иностранных государств, парламентские ассамблеи и международные организации воздержаться от участия в наблюдении за ходом незаконных парламентских выборов в оккупированном Крыму, а также ни при каких обстоятельствах не признавать их результаты.
10 сентября президент Украины Петр Порошенко поручил министру иностранных дел Павлу Климкину уведомить власти РФ о невозможности проведения выборов в Госдуму на территории Украины.