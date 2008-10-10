Ющенко подписал ряд социальных законов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал ряд законов, принятых Верховной Радой 23 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

В частности, глава государства подписал Закон Украины №573-VI «О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно государственной поддержки семей, которые усыновили ребенка из числа детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки», принятый парламентом 23 сентября 2008 года по законодательной инициативе Президента Украины.

Законом внесены изменения в Кодекс законов о труде Украины, Закон Украины «Об отпусках» и Закон Украины «О государственной помощи семьям с детьми», которые вступят в силу с 1 января 2009 года.

Изменениями к Кодексу законов о труде Украины и Закону Украины «Об отпусках» предусмотрено установить новый вид социального отпуска - в связи с усыновлением ребенка. Это одноразовый оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней, который предоставляется одному из усыновителей ребенка в возрасте старше трех лет, если обращение о предоставлении такого отпуска поступило не позже трех месяцев со дня вступления в законную силу решения об усыновлении ребенка.

Кроме того, внесены изменения в Закон Украины «О государственной помощи семьям с детьми», которыми, в частности, установлено предоставление одноразовой помощи при усыновлении ребенка из числа детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, в размере, установленном для выплаты помощи при рождении первого ребенка. Такая помощь будет назначаться при условии, если обращение о ее назначением поступит не позже двенадцати месяцев со дня вступления в законную силу решения об усыновлении ребенка.

Также Президент подписал сегодня еще 8 других законов.