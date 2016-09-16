Порошенко: следующие месяцы станут для Запада моментом истины

Об этом сегодня заявил президент Украины Петр Порошенко, открывая тринадцатую – ежегодную встречу Ялтинской Европейской Стратегии в Киеве.

«Россия пытается «влезть в голову» западной цивилизации: евроскептицизм, антиамериканизм, изоляционизм разрушают систему координат Запада. Сотни миллионов долларов текут на Запад на поддержку национального эгоизма и усталости от интеграционных тенденций, ненависти и нетерпимости. Я лично знакомился с фундаментальными трудами кремлевских стратегов по реализации следующих «экзитов», - отметил Порошенко.

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По словам президента, в результате этого возникла угроза построения «альтернативной» Европы, сформированной на эгоизме, популизме и цинизме

"С выборами в ключевых евростолицах возможно появление совершенно новой Европы. Следующие месяцы станут для Запада моментом истины", – заявил Порошенко.