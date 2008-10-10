В России посчитали конфиденциальные встречи Тимошенко с Путиным

Обвинения Секретариата Президента Украины относительно подконтрольности премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Кремлю являются необоснованными.

Об том в интервью УНИАН сказал российский политолог, директор Института национальной стратегии Станислав БЕЛКОВСКИЙ.

«Когда Секретариат Президента Украины утверждает, что Ю.ТИМОШЕНКО стала кремлевской марионеткой и получает указания из Москвы, то это, конечно, неправда. Когда Владимир Ленин получил поезд от германского Генштаба для прибытия в Россию, это абсолютно не означало, что он работал на немцев. Ленин работал на себя и на собственный приход к власти. Просто в определенный момент времени интересы Ленина совпадали с интересами германского Генштаба», - сказал С.БЕЛКОВСКИЙ.

Он уверен, что интересы Ю.ТИМОШЕНКО в данный исторический момент совпадают с интересами Кремля в части политического уничтожения Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

«Когда эта задача будет решена, ТИМОШЕНКО может в мягкой или жесткой форме дезавуировать свои обязательства перед Кремлем. Думаю, в Кремле это понимают», - считает политолог.

В тоже время он добавил, что РФ будет делать ставку на Ю.ТИМОШЕНКО на следующих президентских выборах. По его мнению, такие договоренности были достигнуты задолго до последней встречи Ю.ТИМОШЕНКО и В.ПУТИНА.

«Это произошло задолго до последней встречи Ю.ТИМОШЕНКО и В.ПУТИНА. Ю.ТИМОШЕНКО выстраивала свои лоббистские позиции в России около трех лет. Ее поход за кремлевской благосклонностью и стратегическим партнерством начался еще в сентябре 2005 года. Вскоре после своей первой отставки с должности премьера Ю.ТИМОШЕНКО в конфиденциальной обстановке дважды встречалась с В.ПУТИНЫМ», - сказал он.

С.БЕЛКОВСКИЙ напомнил, что встреча проходила сначала в замке «Майендорф» в Барвихе под Москвой. В этой встрече, по его данным, принимали участие бывший премьер-министр России Михаил ФРАДКОВ и будущий президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ. Еще через несколько дней состоялась встреча Ю.ТИМОШЕНКО с В.ПУТИНЫМ в его резиденции Ново-Огарево. «Именно тогда были намечены контуры сотрудничества, поскольку у ТИМОШЕНКО и Кремля совпадали цели – важнейшей из которых было и остается политическое уничтожение В.ЮЩЕНКО», - уверен эксперт.

С.БЕЛКОВСКИЙ уверен, что утверждения о том, что Ю.ТИМОШЕНКО стала прокремлевским политиком, неправильны.

«Это совершенно не так. Ю.ТИМОШЕНКО никогда не ориентировалась на Кремль, и не ориентируется на него сегодня. Она намерена использовать Кремль для решения своих собственных внутриполитических задач. Ю.ТИМОШЕНКО намерена воспользоваться кремлевскими ресурсами, однако это не значит, что она становится прокремлевским политиком. ТИМОШЕНКО была и будет политиком протимошенковским, цель у которого одна – обретение всей полноты власти в Украине. Все, что хорошо для этой цели, будет ею востребовано и использовано – и кремлевская, и вашингтонская, и брюссельская поддержка, равно как и любая другая», - сказал эксперт.