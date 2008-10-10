В БЮТ думают, что Ющенко может изменить свое решение

Лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО не исключает, что под давлением европейского сообщества Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО может издать указ об отсрочке досрочных выборов в Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение И.КИРИЛЕНКО выразил сегодня в интервью журналистам.

«У Президента такое право есть. Вспомните, сколько указов он издавал в прошлом году. У Президента есть право свой указ отменить, отсрочить или что-то еще сделать», - сказал И.КИРИЛЕНКО.

При этом лидер фракции БЮТ заверил, что без выделения средств досрочные выборы в ВР не состоятся. Он отметил, что выделить средства на проведение выборов может только Верховная Рада, внеся изменения в государственный бюджет. Все другое, отметил И.КИРИЛЕНКО, будет нарушением законодательства.