Луценко: в Харькове "в спокойном русле" проходят 120 обысков, главное место – горсовет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко сегодня на брифинге в Киеве.

«Сегодня около 150 сотрудников ГПУ и СБУ проводят санкционированные киевскими судами обыски, примерно 120 обысков на территории помещений места проживания лиц, которые подозреваются в создании преступной организации, и которые разворовывали земли в особо крупных размерах, а также в месте юридических лиц, где зарегистрировані жилищно-строительные кооперативы», - заявил он.

«На данный момент никаких проблем в обысках нет. Все идет законно, все идет в спокойном русле. Главное место обыска - Харьковский городской совет», - добавил Луценко.

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Как сообщал УНИАН, в Харькове с самого утра продолжаются обыски в помещениях, которые принадлежат городскому голове Геннадию Кернесу и матери народного депутата Украины Михаила Добкина.

Луценко объяснил, что «обыски проходят в связи с уголовным делом по организации схемы по хищению 654 га земли Харькова на сумму 4 млрд грн».