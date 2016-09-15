Аваков связал заявление об открытии против него дела с началом нового политического сезона

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве после презентации концепции реформирования Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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"Информационная волна, о которой вы говорите, пошла не после заявления генерального прокурора, а несколько раньше - потому что начался политический сезон", - сказал Аваков.

Он добавил, что является «достаточно опытным и крепким политиком, чтобы реагировать на волну».

«Поэтому я не сильно волнуюсь, когда мне говорят о возбуждении уголовного дела по событиям 2001-2003 годов ..., но ничего не произошло», - сказал министр.

Именно поэтому, по словам Авакова, он спокойно реагирует на такие заявления.

Как отметил министр, «чем громче звучат обвинения, тем громче должны звучать результаты».

Аваков уверен, что после проверки прокурор или следователь должен сказать: "А дела-то нет, а проверка показала, что все пшик".

Аваков отметил, что открытие уголовного производства по заявлению гражданина - это «нормальная процедура, в нормальной демократической стране, которую мы строим».

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«Я не знаю уголовного дела, открытого против меня. Это фигура речи, и тот, кто принимает такую фигуру речи, пусть ее комментирует», - добавил он.

Как сообщал УНИАН 13 сентября генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ открыла уголовное производство в отношении Авакова.

14 сентября первый заместитель генерального прокурора Дмитрий Сторожук сообщил, что в заявлении Центра противодействия коррупции в отношении Авакова речь идет о факте 15-летней давности о правомерности выделения земельного участка. По словам Сторожука, дело направлено в НАБУ, где после проверки будет закрыто за отсутствием состава преступления.

В то же время 14 сентября в Национальном антикоррупционном бюро Украины сообщили, что Генпрокуратура Украины 2 июля внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о, «по всей вероятности, противоправных действиях (незаконного отчуждения земельного участка площадью 18,1465 га) со стороны должностных лиц Дергачевской районной государственной администрации Харьковской области и АО «Инвестор».

Уголовное производство было зарегистрировано по заявлению исполнительного директора ОО «Центр противодействия коррупции» Виталия Шабунина по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Специализированной антикоррупционной прокуратурой 14 июля материалы этого производства были переданы в НАБУ. В бюро отметили, что досудебное следствие по указанным фактам, в том числе и принятие решения о его завершении, относится к компетенции детективов НАБУ.