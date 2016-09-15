Главы МИД Германии и Франции прибыли в разрушенный боевиками Славянск (фоторепортаж)

12:55, 15 сентября 2016
Политика
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15 сентября министры иностранных дел Франции Жан-Марк Эро и Германии Франк-Вальтер Штайнмайер осуществляют визит на Донбасс.

15 сентября глава МИД Украины Павел Климкин свозил своих коллег из Германии и Франции в разрушенный боевиками Славянск / Фото Twitter GermanForeignOffice

В поездке их сопровождает глава МИД Украины Павел Климкин и первый заместитель председателя Рады, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко.

Сначала дипломаты прибыли в разрушенный боевиками Славянск. Также они планируют посетить Краматорск.

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В планах министров пообщаться с наблюдателями ОБСЕ, осмотреть разрушенный мост под Славянском и областную психиатрическую больницу, расположенную в поселке Семеновка.

Как сообщал УНИАН, министры иностранных дел Франции Жан-Марк Эро и Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 14-15 сентября находятся с рабочим визитом в Украине.

Вчера главы французской и немецкой дипломатий в Киеве уже провели встречи с президентом Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом.

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