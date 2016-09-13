Спустя две недели главари "ДНР" и "ЛНР" вспомнили о "режиме тишины", объявив прекращение огня
Главари «ДНР» и «ЛНР» заявили о готовности прекратить огонь на Донбассе в полночь с 14 на 15 сентября.
Об этом сообщают информресурсы боевиков.
В записанных обращениях, опубликованных на российском телевидении 13 сентября, лидер боевиков в Донецке Александр Захарченко заявил, что в группировке «ДНР» «полностью отданы» Минским соглашениям и считают их «единственным выходом».
Захарченко заявил, что издал указ, запрещающий боевикам открывать огонь «на провокации».
Председатель группировки «ЛНР» Игорь Плотницкий сделал похожее заявление.
В свою очередь пресс-секретарь Дарка Олифер на своей странице в Facebook сообщила, что сегодня прошла скайп-встреча Трехсторонней контактной группы с участием представителей ОРДЛО.
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Во время видеоконференции были заслушаны доклады руководителя СММ ОБСЕ, координатора от ОБСЕ в рабочей подгруппе по безопасности Эртугрула Апакана, а также офицеров из СЦКК.
"Трехсторонняя контактная группа призвала к соблюдению режима прекращения огня", - говорится в сообщении.
Очередная договоренность о режиме тишины с 1 сентября была достигнута на переговорах Трехсторонней контактной группы в конце августа. Первые дни интенсивность боевых действий значительно снизилась, но потом началась новая эскалация.
Как сообщили в штабе АТО за сутки 12 сентября на Донбассе погибли трое военных, один пропал без вести, еще 15 были ранены. Украина полностью придерживается Минских соглашений и отвечает только на серьезные провокации боевиков.