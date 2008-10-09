Кравчук пугает Ющенко, что нервные депутаты объявят ему импичмент

Первый Президент Украины Леонид КРАВЧУК призывает Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО одновременно с парламентскими выборами провести и президентские.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам Л.КРАВЧУКА, ситуация, когда на протяжении последних четырех лет нет согласия между Президентом, правительством и парламентом, наводит на мысль, что либо “игроки не такие”, либо ситуация требует других, более кардинальных решений.

“По моему мнению, таким другим решением должны стать одновременные выборы в ВР и Президента”, - сказал Л.КРАВЧУК.

Он напомнил о собственном решении, когда в 1994 году добровольно решил идти на досрочные президентские выборы. “Я имею право, отмечаю, об этом говорить, потому что я в 94-м году поступил именно так... учитывая ситуацию, которая тогда складывалась в Украине”, - отметил первый Президент. Он напомнил, что и тогда, в 19994 году, как и сегодня, юридически можно было провести досрочные выборы Президента либо объявив ему импичмент, либо по его доброй воле. “Я пошел тогда по доброй воле, потому что я был убежден: если я не сделаю этот шаг, страна будет расшатана до невозможности”, - заметил Л.КРАВЧУК.

Он не исключил, что “нервозный депутатский корпус”, который пройдет в следующий парламент, объявит импичмент Президенту. При этом он заметил, что разные политические силы могут объединиться для того, чтобы убрать с должности человека, который не дает возможности работать Верховной Раде.

По мнению Л.КРАВЧУКА, одновременные выборы позволят избирателям определиться по поводу поддержки политической силы и кандидатуры на должность Президента исходя из понимания, что им придется работать вместе. “Если сегодня Президент не может найти общий язык с политическими игроками, которые будут и в следующей Раде, то почему мы должны верить, что он найдет с ними общий язык после преждевременных выборов. Будет все как в песне: “Все с начала”, - сказал Л.КРАВЧУК.

Он призвал В.ЮЩЕНКО отбросить амбиции и принять решение о досрочных президентских выборах. “Если руководствоваться интересами страны и ее будущим, то ничего сложного здесь нет (принять решение о досрочных президентских выборах – УНИАН), а если руководствоваться собственными амбициями или амбициями корпоративными тех сил, которые окружают кресло должностное – то это действительно тяжело”, - отметил Л.КРАВЧУК.

Он подчеркнул, что нельзя бросать страну в круговорот экономического, финансового кризисов, забирать у государства евроатлантические перспективы. Как отметил Л.КРАВЧУК, всем политикам и должностным лицам нужно набраться мужества, отбросить обиды и предпринимать совместные шаги для выведения страны из кризиса. “Мы можем и должны. Если этого не захочет власть, политическая элита – должен помочь украинский народ”, - отметил он.

В то же время Л.КРАВЧУК считает, что Президент получил бы намного больший авторитет в обществе, если бы вместо роспуска парламента объединил усилия разных политических сил вокруг решения неотложных проблем страны, или объявил бы одновременные выборы.

Между тем первый Президент Украины прогнозирует, что В.ЮЩЕНКО не пойдет на внеочередные президентские выборы. Однако, по словам Л.КРАВЧУКА, он считал своим долгом сказать об их необходимости, чтобы народ знал в будущем, кого избирать и кому можно доверять свою жизнь.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины объявил о прекращении полномочий ВР 6-го созыва и назначил внеочередные парламентские выборы на 7 декабря.